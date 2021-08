Mediante un enlace telefónico para ‘Amor y Fuego’, la modelo Jossmery Toledo confesó que pronto viajará para que se haga algunos ‘retoquitos’. La noticia impactó a Rodrigo González y Gigi Mitre porque según dijeron, la expolicía no necesita arreglos en el cuerpo.

Luego de ser consultada por su salida con Angye Zapata, la ex de Jossimar, la también denominada ‘chica Tulum’ reveló que pronto se estaría operando los senos a fin de buscar la ‘perfección’ en su cuerpo.

“Quiero viajar y hacer unas cositas, ya después les contaré... Me haré unos retoquitos, estoy viendo si me opero los senos... Me quiero operar los senos un poquito, eso me falta. Yo no tengo siliconas”, sostuvo.

Jossmery busca la ‘perfección’ y confirma que se operará el busto: “Ese retoque me falta”

Como respuesta, ‘peluchín’ y Gigi intentaron convencerla que no lo haga porque aseguraron que muchos de los cirujanos le mienten para sacarles dinero y hacer sonar su nombre en el mundo de Chollywood.

“¿Para qué quieres más?, abusiva eres. Te vas a ir para adelante. Te va perfecto con el cuerpo que tienes ahora, te dicen eso para sacarte plata. Siempre el cirujano te va a crear una necesidad que no tienes para operarte y para que su nombre suene”, sostuvo Rodrigo González.

El conductor de ‘Amor y Fuego’ además agregó que ha tenido la oportunidad de verla muchas veces en persona y que no necesita bustos nuevos.