JOSSMERY AL CONGRESO. La abogada estuvo invitada en el programa Amor y Fuego. Jossmery Toledo le dio una entrevista a Rodrigo González y Gigi Mitre donde habló de sus intenciones de ingresar a la política.

Rodrigo González fue insistente con este punto por la información que recibe de su producción. “Te han invitado pues ya Jossmery, te va a crecer la nariz, nuestras fuentes no son malas para equivocarse tanto”, menciona el conductor.

Tras la insistencia, Jossmery Toledo indicó que no descarta postular como regidora o alcalde. “Eso es más adelante, si me invita un partido lo analizo (...) No descarto, hay propuestas para ser regidora o alcalde”, indica.

Jossmery Toledo agrega que igual le daría la primicia a Rodrigo González cuando acepte la propuesta. Como se recuerda, las intenciones políticas de la abogada fueron expuestas en el programa “El Reventonazo de los Sábados”.

En el espacio televiso que conduce Ernesto Pimentel, la abogada contó que piensa estudiar una maestría en derecho en el extranjero y que sus planes también incluyen postularse al Congreso de la República.“Me gustaría, de repente tratar de hacer ver a las chicas que se ha vulnerado el derecho a la mujer, a mí me ha pasado de todo”.

Jossmery Toledo postularía al Congreso el año que viene