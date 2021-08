La Policía Nacional intervino una vivienda, ubicada en La Molina, donde se encontraba Yahaira Plasencia, sus hermanos y conocidas cantantes realizando un ‘after party’, según se evidenció en un video difundido por el programa “Amor y Fuego”.

Ante esta comentada situación, Jossmery Toledo se pronunció al respecto y lejos de criticar a la salsera, la expolicía salió en defensa de la intérprete de “Cobarde”.

“En realidad qué te puedo decir. Las reuniones sociales ya cada uno lo hace, con sus amigos, con otras persona, ella también se quiere divertir y no hay nada de malo (...) En realidad las leyes la interpreta como cada quien la quiere”, señaló la expolicía para el programa “Amor y fuego” a través de un enlace telefónico.

Por otro lado, Toledo contó que aún no recibió la vacuna contra la COVID-19 pese a sus constantes viajes en el extranjero.

“Todavía no me he vacunado y ya me quiero vacunar para irme a Europa. Yo averiguaba y el rango de edad todavía no llegaba a mí. Yo no tengo Visa, por eso no he ido a Miami”, explicó.

Finalmente, la exintegrante de “Reinas del show” reveló que ya había dado positivo a COVID-19, pero fue a inicios de la pandemia.

