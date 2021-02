LA PRIMERA Y LA ÚLTIMA. Jossmery Toledo fue la invitada del programa Amor y Fuego. La abogada respondió las preguntas de Rodrigo González y Gigi Mitre, quienes le pidieron explicaciones por su participación en fiesta clandestina en Cieneguilla.

Jossmery Toledo reconoce que fue un error asistir a la fiesta de su mejor amiga y representante, Angela Alor. “Yo pido disculpas y reconozco el error, fui a una fiesta, pero pensé que no iba a estar tanta gente, pero hubo un exceso”, comenta.

“Es la primera y la última vez que he asistido a una fiesta (...) Sí, la verdad me sentí muy mal por lo que había hecho, pero reconozco mi error. Es la primera que me han visto en una reunión y será la última”, explica Jossmery Toledo.

Rodrigo González y Gigi Mitre expresaron incredulidad ante las disculpas de Jossmery Toledo. “Por sacarle la vuelta a la ley es que estamos en confinamiento total”, menciona el conductor. Su colega agrega que muchos efectivos policiales han muerto por estar realizando redadas en fiestas clandestinas.

Como se recuerda, Jossmery Toledo fue captada por las cámaras de Magaly TV La Firme en fiesta clandestina en Cieneguilla. La abogada se ve bastante contente y baila con los asistentes a la celebración por el cumpleaños de su mejor amiga.

