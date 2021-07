Jossmery tras críticas por ‘ampay’: “Son mujeres las que nos atacan, ¿creen que no nos afecta?”

INCÓMODA. Jossmery Toledo se pronunció en su cuenta de Instagram sobre el supuesto ‘ampay’ de las ‘chicas Tulum’ con los futbolistas Jefferson Farfán y André Carrillo que reveló el programa ‘Amor y Fuego’ este martes 13 de julio. La expolicía dijo sentirse bastante incómoda por todos los comentarios que ha venido recibiendo en redes cuando en el video no se revela nada.

“De verdad me incomodan que sean mujeres las que nos atacan, las que nos dicen que somos tal por cuál o comentarios negativos. ¿Ustedes creen que no nos afecta? También somos seres humanos y nos afectan sus comentarios y bueno, no hagan caso a titulares cuando todavía no sale la noticia”, señaló bastante molesta.

Además, la participante de ‘Reinas del Show’ recalcó que en las imágenes no se muestra “nada malo”, pues solo ha llegado a un restaurante para almorzar con sus amigas.

“Ustedes han visto no hay nada de malo, hemos estado almorzando con unas amigas y listo, no hay más y bueno solamente les pido que por favor, eviten estar comentando esas cosas. No supongan, cuando tengan alguna prueba sí háganlo”, sentenció.

¿Quiénes son las ‘las chicas Tulum’?

Esta denominación surge luego que la periodista Magaly Medina comentara los constantes viajes que realizan las modelos Paula Manzanal, Jamila Dahabreh, Macarena Gastaldo y Jossmery Toledo a la conocida ciudada de Tulum que se encuentra en la costa caribeña de México.

La ‘popular urraca’ se ha preguntado en constantes ocasiones ¿Cómo lo hacen, cuál es el negocio?, pues según un informe sobre el viaje de Paula Manzanal, solo el desayuno, almuerzo y cena en casi un mes bordea los 4 mil 500 dólares.