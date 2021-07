Jossmery Toledo es ‘nueva’ en el mundo de la farándula pero ha aprendido rápidamente a desenvolverse ante pantallas y ahora es concursante del programa ‘Reina del show’ de Gisela Valcárcel. Si embargo, no todo siempre fueron luces y brillos en el historial de la expolicía, también protagonizó escándalos que involucraron agresiones, infidelidad y la vulneración a su intimidad.

SALTÓ A LA FAMA EN TIKTOK

Era diciembre del 2019 y la suboficial de tercera Jossmery Toledo se metía en problemas luego de que la Policía Nacional del Perú le abriera un proceso disciplinario por el uso indebido de su uniforme.

¿Qué pasó? Jossmery Toledo había compartió un video en el que se suma a un popular reto viral. En las imágenes, ella lucía el uniforme de policía para luego ‘cambiar’ como por arte de magia a un sensual atuendo con el que resalta su figura.

AMPAY CON EL ZANCUDITO

Dos meses después, en enero del 2020, Jossmery Toledo, aún suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP), era ampayada con Christopher Olivares, hijo del exfutbolista Percy Olivares, ingresando a un hotel de Miraflores para amanecerse toda la madrugada hasta el domingo en la tarde.

Según la ‘Urraca’, Jossmery Toledo y Christopher Olivares se quedaron en el establecimiento hasta promediar las 2:30 de la tarde del último domingo cuando los dos se retiran en el auto de la suboficial.

SU PASE AL RETIRO

Tras el ampay, Jossmery Toledo anunció que su pedido de pase al retiro fue aceptado por la Policía Nacional del Perú y por ello se mostró triste al dejar la institución. Aunque no dijo las razones de su baja, al parecer las imágenes junto al hijo de Percy Olivares fueron la causa por la que se aceptó su solicitud.

“Lamentablemente ya aceptaron mi solicitud de pase al retiro, demoró porque el procedimiento es así y tienen que evaluar si me dan de baja o no y aceptaron. Hoy es mi último día que hice servicio en la Dirección de Investigación de Lavado de Activos donde yo pertenecí”, dijo Jossmery Toledo.

CONFIRMÓ RELACIÓN CON JEAN DEZA

En junio del 2020, y tras hacer sus primeras incursiones en Chollywood tras su ampay con Christopher Oivares, Jossmery Toledo confirmó su relación con Jean Deza, quien había terminado hace poco con Shirley Arica.

A través de su cuenta de Instagram, la expolicía escribió: “Así es, amigos. Tengo enamorado. Les dije que cuando iba a tener una relación lo diría. No importa lo que digan los demás, lo importante es ser feliz”.

PUBLICAN SUS VIDEOS ÍNTIMOS

En medio de su amorío con el futbolista, Jossmery Toledo expresó su malestar por la difusión de sus videos y fotos íntimas en redes sociales. La modelo denuncia a su expareja, un miembro de la Policía Nacional de filtrar estos archivos.

Su intimidad fue vulnerada por su expareja. “El responsable es una expareja de hace cuatro años, quien es miembro de la institución policial. Es un mal hombre, no mereces llevar el nombre de una gloriosa institución, yo sé que Dios y la justicia divina harán lo correcto”, escribió Jossmery Toledo en su cuenta de Instagram.

EL ESCÁNDALO CON JEAN DEZA

A inicios de setiembre, Jossmery Toledo recibió quizá la mayor humillación de su historial amoroso. Jean Deza publicó una historia donde se le veía besando a Shirley Arica, cuando tan solo un día antes aún mantenía un romance con la expolicía .

La historia, que también fue compartida por la ‘chica realidad’, rápidamente se hizo tendencia en las redes sociales y se convirtió en un escándalo de proporciones en Cholywood. Por su parte, la exsuboficial mandó un mensaje donde aseguró que vivía con el futbolista hasta un día antes de la difusión de las imágenes.

DENUNCIÓ A JEAN DEZA POR AGRESIÓN

Al día siguiente, Jossmery Toledo denunció a Jean Deza por violencia física y psicológica, según reveló el programa ‘Magaly TeVe: La Firme’. La expolicía y el futbolista terminaron su relación en medio del escándalo tras la publicación de su video con Shirley Arica.

“Creo que ya todo el mundo sabe que (denunció) a Jean Deza. (Lo denuncio) por daños físicos y psicológicos”, contó Jossmery Toledo en declaraciones al programa de Magaly Medina.

SU PELEA CON FABIO AGOSTINI

Jossmery Toledo y Fabio Agostini no se pasan. Es que la expolicía nunca le perdonó que, presuntamente, haya filtrado un video de los dos hace algunos meses, cuando se hizo mediática.

“No, ya tuve ciertos problemas con él y creo que no soy la única de la que ha hablado mal. Para mí es un patán. No me gustaría apoyarlo”, dijo la modelo.

COMENTARISTAS DEPORTIVOS HABLAN DE ‘LA TOMBITA’

En mayo de este año, un polémico audio de los conductores de Gol Perú se hizo viral. El contenido y las críticas en redes sociales obligaron a que ofrezcan disculpas públicas, pues Jorge Kieffer Solari y Maxi Mendaña hicieron comentarios subidos de tono sobre las modelos Jossmery Toledo y Fátima Segovia.

Jossmery Toledo se pronunció luego de que los conductores del canal deportivo Gol Perú, Jorge Kieffer y Maxi Mendaña, se expresaran de manera machista sobre ella, Fátima Segovia y Alexandra Horler.

ESCÁNDALO POR SUPUESTO ENCUENTRO CON FARFÁN Y CARRILLO

El programa “Amor y Fuego” sorprendió con un ampay sobre una presunta reunión entre André Carrillo, quienes habrían almorzado con Jossmery Toledo, Macarena Gastaldo, Jamila Dahabreh y Paula Manzanal.

En las imágenes se ve a André Carrillo llegando el pasado domingo a un restaurante en San Isidro, a donde también asistieron Jossmery Toledo, Macarena Gastaldo, Paula Manzanal, Jamila Dahabreh y Mafer Jaime, hermana de Emilio Jaime. Sin embargo, las modelos explicaron que nunca vieron a los jugadores.

