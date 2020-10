NO QUIERE SER UNA CHICA REALITY. Jossmery Toledo conversó con Rodrigo González y Gigi Mitre sobre su posible ingreso a Esto es Guerra. Los conductores de Amor y Fuego le consultaron cuál sería su respuesta si recibe la oferta.

Jossmery Toledo indica que prefiere los programas mas deportivos. “De nutrición, de lo que a mí me gusta (...) No sé, la verdad que no, no creo, pero no sé que puede pasar", menciona la abogada en entrevista para Amor y Fuego.

Durante la entrevista, Jossmery Toledo también precisó que le gustaría realizar rutinas de ejercicio en televisión. Incluso, Rodrigo González bromeó sobre realizar un segmento en Amor y Fuego para que la abogada pudiera concretar su proyecto.

Otro momento que destacó durante la entrevista es que la abogada ha recibido propuestas de representantes de partidos políticos para incluirla en su plancha al Congreso. Rodrigo González le aconsejó que mejor piense bien a qué partido se une porque la política y el entretenimiento no van de la mano.

Jossmery Toledo afirma que no quiere ingresar a Esto es Guerra (TROME)