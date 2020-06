Magaly Medina manifestó que una persona allegada a Christopher Castro Castro, expareja acusado por Jossmery Toledo de filtrar imágenes y videos íntimos en las redes sociales , indicó que el teniente de la Policía Nacional ha manifestado que no es el protagonista de esos videos y negó haber compartido el material. Además, manifestó que el oficial no puede declarar a los medios de comunicación debido a que no tiene autorización de su comando, por lo que hará su defensa por la vía legal.

Jossmery Toledo previamente, en horas de la tarde, oficializó la denuncia en contra de Castro Castro, por violación a su intimidad y maltrato psicológico, pero evitó dar declaraciones a su salida de presentar la demanda. Sin embargo, el allegado del Teniente habría indicado que tuvo una relación de cuatro años con ella y que tras ser trasladado a Huánuco a su regreso termina su romance con la expolicía, quien luego empieza a salir con un alférez.

Asimismo, manifestó que Christopher Castro Castro estuvo tentado de denunciar a Jossmery por acoso porque no dejaba de llamarlo y también al celular de su nueva enamorada, por lo que va a presentar a las autoridades las pruebas necesarias en su defensa.

“Seguro han sido imágenes de otra historia de Jossmery Toledo, porque en las imágenes se ve parte del hombre que la acompaña en este video e incluso el teniente envió una foto que al ser comparados no correspondería con el cuerpo de él”, sostuvo Magaly Medina en su programa.

JOSSMERY TOLEDO DENUNCIA

El abogado de Jossmery Toledo, Stéfano Miranda, declaró a ‘Magaly Tv: La Firme’ donde manifestó que “hemos hecho de conocimiento que el autor de este hecho sería un oficial de la Policía, un teniente. Ha sido su expareja, quien ha violado su confianza. Es un video íntimo que ambos han tenido como pareja y este ha propalado todas esas fotos en las redes sociales dañando la integridad de mi cliente”, indicó el abogado.

En tanto, Jossmery Toledo volvió a indicar en sus redes sociales que esta situación no la va a derrumbar y que la hará más fuerte