Tras filtrarse unas fotos y unos videos en donde se ve a Jossmery Toledo junto a Fabio Agostini muy juntos, la expolicía tildó de poco hombre al español a quien culpó de haber hecho público ese material, pero el excombatiente no dudó en responderle desde España.

Durante su presentación en el programa ‘Amor y Fuego’ de Rodrigo González y Gigi Mitre, Jossmery además de confesar que aún ama a Jean Deza , contó que tuvo un affaire con Fabio Agostini hace un par de años y fue en ese momento que saltó el tema de los videos y fotos de ambos juntos.

“Es un video. No pensé que lo iba a hacer, me parece poco hombre que lo haya hecho”, dijo Jossmery culpando de su filtración a Fabio.

Sin embargo, el exintegrante de ‘Esto es Guerra’ conversó con ‘Amor y Fuego’ y sostuvo que la ahora ‘chica Hawaii’ “está loca”.

“Como no han hablado nada de ella en su vida y ahora llevan hablando de ella dos meses. La niña cree que es Paris Hilton o Jennifer López”, disparó el exchico reality.

“Ahora cree que la gente se quiere sumar a ella, pero ¿quién es ella? Si no la conocen ni en su casa, no voy a hablar de ella, no me interesa”, finalizó el español.

