LO DEMANDA. Jossmery Toledo le dio permiso a Magaly Medina para que difundiera el video íntimo que Fabio Agostini se encargó de viralizar en redes sociales. La abogada indicó que se siente bastante afectada por esta vulneración a su intimidad.

Jossmery Toledo precisa que salió durante 3 meses con Fabio Agostini, pero que no era nada serio. “Soy consciente, no hay delito si es que yo lo permito porque también grabó mostrando la parte de atrás de mi jean, especulaban que yo estaba con él, pero yo nunca salí a hablar", señala.

La abogada indica que solían grabarse en la intimidad porque no pensaba en las consecuencias que iba a traer. “Ha conservado un video de dos años, imagino que debe tener material íntimo (...) No me pasaba nada al WhatsApp, la verdad a mí no me conviene, no me importa”, agrega.

Jossmery Toledo indica que pese al pasado de Fabio Agostini, continúo saliendo con él. “Fue mi responsabilidad que me haya grabado, pero no pensé como dicen en España que él iba a ser un maric*n en filtrar esos videos”, menciona.

