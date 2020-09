NO SOPORTA VERLAS FELICES. Jossmery Toledo conversó con un reportero del programa de Magaly Medina sobre los ataques que viene recibiendo de parte de Fabio Agostini. La abogada considera que el modelo se comporta de esta forma porque quiere volver a hacer carrera en Perú y porque no soporta que sea amiga de su expareja, la cantante Mayra Goñi.

Jossmery Toledo cree que no existen las coincidencias. Tras la historia que publicó junto a Mayra Goñi, Fabio Agostini empezó a atacarla y a viralizar el video íntimo de la abogada. “Incluso yo hablé con ella del tema, hemos quedado bien, yo no le quité el novio, pero me sorprende lo que él hace”, menciona.

“Justo cuelgo una historia con ella en Instagram, coincidentemente él saca el video”, menciona Jossmery Toledo en entrevista con un reportero del programa Magaly TV La Firme. La abogada cree que Fabio está dolido por su acercamiento a la cantante.

Durante la entrevista, Jossmery Toledo indicó que demandará a Fabio Agostini por exponer su intimidad .“Ha conservado un video de dos años, imagino que debe tener material íntimo (...) No me pasaba nada al WhatsApp, la verdad a mí no me conviene, no me importa”, continúa.

