UN PATÁN. Jossmery Toledo le dio una entrevista a Magaly Medina para hablar sobre las agresiones que viene sufriendo por parte de Fabio Agostini, quien difundió un video íntimo de la abogada entre sus amigos. La joven precisa que sí bien permitió que la grabe, eso no le da derecho a compartirlo.

Es la segunda vez que ve su intimidad expuesta en redes sociales, Jossmery Toledo decidió hablar del video íntimo que viralizó Fabio Agostini. “Yo sabía que él estaba hablando con sus amigos, pero yo no sabía que lo iba a pasar, así lo haya pasado (....) por qué resalta el video ahorita que salgo en un video con Mayra”, menciona.

Jossmery Toledo indica que es un video de hace dos años y que Fabio Agostini ha vuelto a viralizarlo debido al acercamiento entre la abogada y la cantante Mayra Goñi. “Yo en su momento no autorice nada, él simplemente me grabo de broma, yo no pensé que él iba a ser tan liberal”, agrega.

“En España y en Perú las mentalidades son muy distintas, es otra cosa, entonces no tenemos la misma mentalidad. Yo en la vida voy a decir muestren mi poto a sus amigos, tú tampoco lo harías ¿no?”, finaliza Jossmery Toledo en la entrevista que le hizo Magaly Medina.

Jossmery Toledo sobre Fabio Agostini y video íntimo que se viralizó en Internet