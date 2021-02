Jossmery Toledo restó importancia al comentario que hizo Magaly Medina sobre su cuerpo, pues afirmó que parecía al de un fisicoculturista y no resultaba tan atractivo para los chicos.

Jossmery, estás de vacaciones por México…

Sí, me quedo hasta el viernes.

¿Estás en Cancún o Tulum?

Cancún, aparte no es tan caro tampoco venir.

Magaly cuestionó de dónde sacas el dinero para viajar.

Fue un regalo de una amiga, ya que hace un año vine a Cancún, pero me quedé un día, porque recién empezaba la cuarentena y tuve que regresar. Aparte yo trabajo en mis redes y mi marca de ropa, es más, estudiaré nutrición deportiva. ¿También me va a cuestionar de dónde saco para estudiar? No estoy en un lugar tan caro como Tulum que sí me gustaría conocer más adelante, pero debo ahorrar más.

Cuidado con Tulum, ahora Gigi Mitre dice: en Tulum hay ‘chuculúm’ por el viaje de algunas chicas.

Ja, ja, ja, la verdad no tengo idea, pero está de moda, es como Ibiza me han dicho.

Magaly comentó que tu cuerpo era como de fisicoculturista y que no era atractivo para los chicos...

(Ríe) Me encanta que diga eso, me motiva más. Lo importante es que te sientas bien y cómoda contigo mismo y tengas la autoestima alta para saber qué quieres y cuáles son tus objetivos. Más adelante, sí me gustaría competir en fisicoculturismo.

