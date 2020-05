CON RAZÓN LO DEJÓ. La expareja de Jossmery Toledo fue entrevistado por una reportera del programa Magaly TV La Firme sobre su nueva relación, sin embargo, hizo un tremendo comentario machista contra la influencer.

Franco Chiesa todavía tiene muchos sentimientos encontrados por Jossmery Toledo al punto que se refiere a ella en términos bastante machistas y despectivos. En una entrevista que dio al mencionado espacio televisivo, el cantante habló de su nueva pareja e hizo un fuerte comentario contra la influencer.

“Si ella sale con toda la selección del Perú ¿por qué yo no puedo salir con una chica?”, fue la frase machista que hizo el cantante Franco Chiesa en contra de Jossmery Toledo. Además, indicó que nunca lo apoyó en su carrera musical a diferencia de su actual pareja, una ciudadana de Florida.

Sobre su nueva relación, Franco Chiesta contó que la conoció mientras grababa su nuevo video musical. “Esta chica sí me apoya, Jossmery me decía que no iba a llegar a ningún lado, que la música no da en Perú”, contó el cantante.

NO ES LA PRIMERA VEZ

En el mismo programa Franco Chieza también dijo que se arrepiente de haber hecho conocida a Jossmery Toledo. El reggaetonero indicó que él fue quien edificó la carrera de Jossmery Toledo hacia la fama. “Sin querer terminé haciendo más famosa a mi enamorada que a mí mismo (...) La quise ayudar, la volví sin querer mediática”, indicó el cantante.

Franco Chieza le pide a los reporteros de Magaly Medina que ingresen al instagram de Jossmery Toledo y vean la calidad de fotos que publicaba cuando era su pareja. “Entra a su instagram y date cuenta de la calidad de las fotos que ponía cuando estaba yo”, expresa el reggaetonero.

Además, afirma ser quien tuvo la idea para el Tik Tok de Jossmery Toledo. “Literal no fue de celular, fue de una cámara, dije esta es la toma perfecta y al final reventó”, expresó. Franco Chieza indicó que su nueva canción “Engaño” no es dirigida a la modelo y que ella se hizo un tatuaje con el apello del cantante en la pierna.

