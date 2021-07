Jossmery Toledo estuvo este jueves en América Hoy y se refirió a su enfrentamiento con Belén Estévez, quien la llamó ‘tombita’ en la pasada edición de Reinas del Show. La modelo aseguró que siempre será policía y que todos deberían respetar a la institución y sus integrantes.

“Yo siempre voy a ser policía, así esté en retiro, siempre voy a tener el nombre de exsuboficial de la Policía Nacional del Perú, no soy una ‘tombita’, a la Policía se le tiene que respetar. Muchas amigas mías que son policías me dijeron ‘pero Jossmery, cómo vas a permitir que te digan eso’, es que yo no tuve el micrófono, quería contestar”, dijo la participante del reality de Gisela Valcárcel.

Asimismo, indicó que la palabra ‘tombita’ es una ‘jerga bien vulgar’ que usan los delincuentes. Melissa Paredes le aclaró que Belén Estévez es argentina, por lo que podría no saber cómo se utiliza la palabra. “Ella tiene bastante tiempo acá... yo creo que debería pensar un poquito antes de hablar”, aseguró.

Por su parte, Ethel Pozo le consultó si había decidido hacer una carrera artística en televisión, ya que la crítica de la gaucha venía por su falta de ensayo para Reinas del Show. “Si es que tengo las posibilidades sí”, contestó la modelo.

