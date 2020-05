A través de su cuenta de Instagram, Jossmery Toledo respondió muy incómoda a una uusaria que la acusó de tener relaciones con futbolistas y ‘parar de cama en cama con ellos’. La expolicía le pidió que ‘no se preocupe de lo que suceda con su vida’.

La usuaria le recordó su ampay con Christopher Olivares y su supuesto encuentro con Anderson Santamaría en México, hecho que hizo que Jossmery Toledo respondiera muy furiosa.

"Jaja, una Srta no va de cama en cama con dos futbolistas, el zancudo y Santamaría”, fue el mensaje que le dejaron a la famosa policía Tik Tok y que hizo que ella se pronuncie de manera enérgica.

“¿Y tú cómo sabes eso? A ti te consta, yo acepté solo de una persona que salía, del resto ni mencionarlos, aparte si salgo con alguien más o no, a ti te suma? Tú siendo soltera no sales con quien se te da la gana? Y no te preocupes ya que te encanta los chismes malos como a mucha gente, cuando tenga una relación lo diré, para que no sea especulaciones o ampay”, escribió Jossmery Toledo.

ROCÍO MIRANDA DICE QUE JOSSMERY TOLEDO SE CUELGA DE FUTBOLISTAS

La modelo Rocío Miranda le sugirió a Jossmery Toledo que busque tener popularidad y fama por su propio talento, y no ‘colgándose’ de futbolistas como Christopher ‘Zancudito’ Olivares y Anderson Santa María, con quien habría estado en México antes que empiece la cuarentena.

Rocío, Jossmery está siendo vinculada ahora con el futbolista Anderson Santa María, pues ambos habrían estado juntos en México.

No sabía lo de Jossmery con él (Santa María), pero si fuera cierto… le voy a jalar las orejas a Anderson porque lo conozco y tenemos una amistad. Sé que está pasando por un momento de recuperación por su lesión y tiene que estar dedicado a recuperarse para empezar a jugar.

