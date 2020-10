SORPRENDIDA. Jossmery Toledo asistió en calidad de invitada al programa Amor y Fuego para hacer ejercicios junto a los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre. No obstante, la abogada también comentó el ampay que protagoniza su expareja Jean Deza junto a chica que también lo denunció por agresión física.

Rodrigo González le consultó a Jossmery Toledo qué opinaba sobre el nuevo ampay del futbolista. Al respecto, la también entrenadora personal indicó que le sorprende porque la joven que lo acompaña denunció a Jean Deza por agresión física.

La producción de Amor y Fuego le mostró a Rodrigo González la denuncia de la joven contra el futbolista. “Ella es Andrea Castillo, en su momento lo denunció y vuelve a salir con él (...) La encerró en el baño y le tiró puñetes”, menciona el conductor del mencionado espacio televisivo sobre la denuncia de la expareja de Jean Deza.

Jossmery Toledo indicó que Jean Deza le contó sobre este caso, pero que no le dio importancia porque creía que la joven se había autolesionado. “Ahora sí definitivamente creo todo lo que ha denunciado porque a mí también me hizo daño como cuando me forcejeó y me dejó moretones en el brazo”, agrega.

Jossmery Toledo se refiere a ampay de Jean Deza con expareja que lo denunció por maltrato (TROME)