Por: Fernando ‘Vocha’ Dávila

En el edificio donde alguna vez se escucharon frases hirientes y gritos llenos de rabia, ahora hay paz. El aire que llega desde la calle y se mete por el balcón inunda el departamento dúplex. Ya no es un lugar helado, sino más bien acogedor. Es un viernes por la mañana y Jossmery Toledo ha regresado del gym. La expolicía luce risueña, dispuesta a charlar y, mientras la maquillan, empezamos a preguntar.

¿En verdad sigues enamorada de Jean Deza?

El amor no se va de la noche a la mañana.

¿Dejas la puerta abierta para el regreso?

No.

Pareciera que sí...

Una cosa es lo que siento, otra lo que pienso.

¿En serio?

Ya no me voy a dejar llevar por el corazón.

Terminaste tu carrera de abogada, eres inteligente, ¿qué pasó en la elección?

El trabajo y el amor son dos situaciones distintas.

Es que se te nota muy madura...

La inteligencia profesional no se mide con el corazón.

Te falló la materia gris...

No sé si soy inteligente para el amor. Confieso que he sido ‘piña’, no elegí bien.

Jossmery Toledo va dejando atrás su cuento con final triste que escribió junto a Jean Deza.

Has practicado deportes de contacto, ¿cómo fue que te dejaste pegar?

Lo que hubo fue jaloneos.

¿Si reaccionabas?

No sé dónde hubiéramos terminado.

¿Por qué lo dices?

Podía pegarle con cualquier objeto y eso acababa peor de como empezó.

Los policías son intuitivos, ¿no lo ‘estudiaste’ antes?

Uno nunca sabe cómo son realmente las personas.

En una relación, ¿te entregas por completo?

Me porto bien y doy todo.

¿Te sentiste atacada?

Cuando mi ‘ex’ me engañó, lo criticaban por haber dejado una mujer bonita y no decían que era un pendejo.

¿Tanto te molestó?

Si eso lo hace una mujer, dicen que es una p...

¿Te enamoras rápido?

¿Por qué la pregunta?

En febrero vimos un ampay donde estás con Christopher Olivares y a los pocos meses te fuiste a vivir con el jugador de Binacional...

Una puede estar soltera y salir.

Pensé que eras pareja del ‘Zancudito’...

Si no fluye, no vas a estar con ese chico.

¿Todavía están en tu casa las zapatillas de Deza?

Ya desapareció todo.

¿Qué se hicieron?

Boté algunas, regalé otras y algunas me las pongo, porque son de mi talla.

¿Te quedan?

Calzo igual que él.

¿Eres muy vanidosa para la ropa?

Me gusta lo deportivo, no uso carteras, ni tacos.

Nada pretenciosa...

Tampoco me maquillo, solo cuando hago fotos.

¿Te sientes ‘mamacita’?

A veces me miro y no me encuentro sexi.

¿Buena cocinera?

No me gusta, pero sí lo hacía.

¿Qué le preparabas?

Tallarín con chanfainita.

¿Cómo te gusta un varón?

Que sea ‘palomilla’ en el buen sentido, que tenga su chispa.

¿Otro requisito?

Que sepa conquistar a mi familia, que le caiga bien a mi papá y mamá.

¿El último les cayó bien?

Más o menos.

¿Los futbolistas tienen códigos?

Nada.

¿Te invitaron a salir?

No, pero después te vas enterando de todo.

¿Estuviste con el ‘ex’ de una amiga?

Jamás.

¿Aceptarías una ‘partidora’ en tu grupo?

No.

¿Tienes un círculo amplio de patas?

Estoy despachando a varias.

¿Por qué?

Con mis problemas, me enteré quiénes eran amigas por conveniencia.

Hablaste de machismo, ¿existe en la policía?

De muchas maneras.

¿Por eso te saliste?

Por acoso laboral en todo sentido de la palabra.

¿Una deficiencia de nuestros agentes del orden?

Lamentablemente tienes que comprarte tu arma y practicar.

¿Los capacitan?

Debería ser cada mes y solo una vez el año te llevan a disparar.

¿Y cómo hacen en una intervención violenta?

Varios agarran el arma y están temblando.

¿Llevas cursos de artes marciales?

Te enseñan cuando estás en la escuela, después lo ve cada uno.

¿Dos jergas policiacas?

‘Te paso la chicha’.

¿Significa?

Te doy el dato, la primicia.

¿Otra?

‘Estás bien pichi’.

Descífrala...

Vas vestido elegante.

¿Han intentado coimearte?

Quisieron hacerlo y puse la papeleta más alta.

¿Hombre que pega una vez...?

Lo hace siempre.

¿El ‘tramposo’ no cambia?

Tengo dudas, hasta el más perro se enamora.

¿Lista para entregar tu corazón?

Ahora, tener enamorado sería una carga.

Gracias por tus revelaciones...

A ustedes por esta entrevista, ahora entiendo que es parte de mi trabajo.

Sin aspavientos, calmada y sin alzar la voz. Expresó lo que siente coincidiendo con la frase del escritor indio Rabindranath Tagore: ‘La verdad no está de parte de quién grite más’.

