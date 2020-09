DISPUESTA A OLVIDARLO. Jossmery Toledo fue la invitada al programa Amor y Fuego. Durante su participación en el espacio televisivo, la modelo fue sometida al detector de mentiras y contestó preguntas relacionadas a su relación con el futbolista Jean Deza.

Rodrigo González le preguntó si todavía quiere a Jean Deza. La respuesta de Jossmery Toledo sorprendió al conductor y a su compañera Gigi Mitre. “Sí, lo sigo queriendo”, expresó la modelo. “Rodrigo, lo ama a pesar de todo", dijo la colega de Peluchín.

Jossmery Toledo indicó que es cuestión de tiempo que olvide a Jean Deza. “Como te digo su cambio fue radical de la noche a la mañana, obviamente los sentimientos quedan, sería mentirte decirte que diga no siento nada por él”, precisa.

Como se recuerda, Jossmery Toledo fue entrevistada hace dos semanas por Magaly Medina. En la entrevista con la Urraca, la también influencer denunció al futbolista por maltratos psicológicos y físicos. “Me quedé sorprendida (de sus declaraciones hablando mal de ella). No tiene nombre todo lo que ha hecho, se supone que si das algo y amas a esa persona lo das del corazón… Me quedé sorprendida. Lo mejor que pudo pasar es que tu canal saque todo esto. Así me lluevan más pretendientes y ya no voy a volver a equivocarme”, dijo.

Jossmery Toledo responde preguntas sobre Jean Deza (TROME)