LA RESPALDA. El futbolista Jean Deza utilizó sus redes sociales para brindarle su apoyo a Jossmery Toledo tras la difusión de su video íntimo.

“Quiero comenzar diciéndote (...) sé la persona que eres y vales, eso a mí me tiene tranquilo. En esta vida todos nos equivocamos y tenemos errores, pero no somos quién para criticar y juzgar. Para eso tenemos un Dios”, escribe el futbolista en su publicación de Instagram.

Jean Deza le dice a Jossmery Toledo que está en las buenas y malas con ella. “Te quiero mucho, mi amor, así que para adelante”, indicó el deportista sobre la violación a la intimidad que sufrió la influencer.

Jossmery Toledo sufrió un grave atentado a su intimidad al viralizarse unos videos íntimos que la expolicía se había grabado junto a su expareja , un colega de la misma institución, y al que culpó directamente de compartir este material con otras personas . La joven no dudó en expresarse en sus redes sociales e indicar que se siente “vulnerada y hasta humillada”, por lo que pidió a sus seguidores a no seguir propalando sus videos y fotos.

“Me siento mal, no puedo creer que esto me esté sucediendo. Pero tengo un mensaje para todos, en especial para los que están buscando mis imágenes y videos íntimos: Eso está mal, me entristece vivir en una sociedad que disfrute el morbo y que se regocije con el sufrimiento de otros”, manifestó

Su intimidad fue vulnerada por su expareja. “El responsable es una expareja de hace cuatro años, quien es miembro de la institución policial. Es un mal hombre, no mereces llevar el nombre de una gloriosa institución, yo sé que Dios y la justicia divina harán lo correcto”, escribió Jossmery Toledo en su cuenta de Instagram.

