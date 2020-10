La ‘Tombita’ Jossmery Toledo descartó tener un romance con Jefferson Farfán, pues ni lo conoce. Sin embargo, dijo que tiene buenas piernas.

Además, comentó que por ahora está soltera y no quiere saber nada de los futbolistas, tras su mala experiencia con Jean Deza.

“Nada que ver, no lo conozco (a Jefferson). Ustedes me están involucrando, he salido en todas las redes sociales y lo único que hago es reírme. Soy sincera, si lo conociera no tendría problemas en contarlo, pero no lo conozco”, aseguró en el programa ‘Amor y fuego’.

Luego explicó que se rio ante cámaras cuando le preguntaron por Farfán porque no sabía qué responder.

“Se malinterpretó mi risa porque me preguntaron si me parece guapo o feo. Me demoré en responder porque estaba analizando, solo lo he visto en fotos... para mí tiene buenas piernas. Advíncula tiene buen porte”, agregó.

Jossmery también aseguró que está soltera y no quiere saber nada de los futbolistas.

“Ahorita quiero estar sola, concentrándome en mis cosas, haciendo mis proyectos sociales, apoyando a la gente. No quiero saber nada de futbolistas. No conozco a ninguno de la selección”, remarcó.

Además, pidió que no la vinculen con Jefferson ni con Advíncula porque Yahaira y Sheyla le agarrarán cólera.

“Qué van a decir Yahaira, Sheyla... que me preguntan por Advíncula y Farfán. Me van a agarrar cólera”, bromeó.

Finalmente, dijo que le gustaría estar en un programa deportivo donde pueda enseñar rutinas de ejercicios y buena alimentación.