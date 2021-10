NO LE TIENE MIEDO. Jossmery Toledo se pronunció tras la fuerte amenaza que le hizo Ana Sarmiento, la mamá de Paula Manzanal, por comentar la denuncia que le entabló Macarena Gastaldo por agresión física y verbal.

“Yo respeto a la señora porque tiene su edad y porque es señora, es mamá y no tengo nada qué decirle”, dijo la expolicía en declaraciones exclusivas para el programa de Rodrigo González, Amor y Fuego.

Asimismo, destacó que no teme a las amenazas de Ana Sarmiento, quien le advirtió que al igual que ella, es de San Juan de Lurigancho. “No me causa miedo ¿no? Si la señora lo ha hecho públicamente eso queda registrado”, destacó la modelo.

Finalmente, reiteró que no se amilanó por la amenaza ya que cuando estaba trabajando en la institución policial, no temía a los criminales. “Si en la Policía no he tenido miedo a los delincuentes, menos a ella”, acotó.

Ex policía se pronunció para Amor y Fuego y destacó que la amenaza de Ana Sarmiento ha quedado registrada, ya que la hizo pública en sus redes sociales.

MAMÁ DE PAULA AMENAZA A JOSSMERY

La mamá de Paula Manzanal sigue levantando controversia luego de la grave denuncia que le entabló Macarena Gastaldo, por agredirla en un conocido restaurante de Miraflores. Esta vez, Ana Sarmiento arremetió con todo contra Jossmery Toledo, otra examiga de su hija.

La noticia se difundió en la última edición del programa de Magaly Medina, en el que la urraca calificó el lío entre las rubias como un ‘pleito de callejón’. “La señora Ana parece no estar arrepentida absolutamente de nada...apareció en sus redes sociales para amenazar a quien sería su próxima víctima, Jossmery Toledo, le habló de tú a tú... agárrate Jossmery”, dijo la conductora.

En las imágenes compartidas por Ana Sarmiento se le ve indignada con la expolicía, al parecer porque se pronunció luego de la denuncia de Macarena Gastaldo y aseguró que la gaucha tiene mucho más por decir de Paula Manzanal.

“Ay por favor, esa Jossmery, esa tomba, tomba de quinta, es una tomba de quinta, esa es la verdad. Que se cuide porque de verdad que yo me voy a poner más brava que mi hija. Mi hija sí es bien Lady, yo si no”, dijo la mamá de la Manzanal.

Asimismo, agregó que al igual que Jossmery Toledo, ella también es de San Juan de Lurigancho. “A mí se me sale el rico SJL, se me sali a mí, olvídense... yo soy de Zárate porque ahí naci”, agregó Ana Sarmiento en las imágenes de Magaly Tv la Firme.

TE PUEDE INTERESAR

WhatsApp, Instagram, Facebook y Messenger se cayeron: esto es lo que se sabe

Telegram también se cayó junto a Whatsapp, Instagram, Facebook y más: ¡auxilio!

Instagram y su pronunciamiento ante caída mundial de su plataforma: “Ten paciencia, estamos en eso”