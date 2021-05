NO LO PASA. Jossmery Toledo no le perdona a Fabio Agostini que, presuntamente, haya filtrado un video de los dos hace algunos meses, cuando se hizo mediática. La ex ‘tombita’ fue consultada por los conductores de América Hoy sobre si apoyaría al español en El Artista del Año.

“No, ya tuve ciertos problemas con él y creo que no soy la única de la que ha hablado mal. Para mí es un patán. No me gustaría apoyarlo”, dijo la modelo.

En ese sentido, explicó que salió con el ‘Galáctico’ durante unos tres o cuatro meses, a pesar de que él lo negó. “Nunca hubo nada, la teníamos clarísima, pero sí salíamos. Si él ha salido con 10 o 20 no me interesa, él estaba soltero, pero yo salía con él cuando era policía, no era conocida”, indicó.

Asimismo, aseguró que, para ella, fue Fabio Agostini quien filtró las imágenes donde se les ve juntos. “Nadie sabía nada y de la nada, cuando yo empiezo a ser mediática, sale un video donde me vinculan con él. El único que lo tenía era él, no me parece ese tipo de cosas”, lamentó.

“Para mí él lo filtró, es el único responsable ¿yo por qué lo haría? si en su momento no lo hice para ganar fama para qué lo voy hacer ahora”, agregó Jossmery Toledo.

EL POLÉMICO VIDEO DE JOSSMERY Y FABIO

En setiembre de 2020 se filtraron unas fotos y videos en donde se ve a Jossmery Toledo junto a Fabio Agostini muy juntos, la expolicía tildó de poco hombre al español a quien culpó de haber hecho público ese material, pero el excombatiente no dudó en responderle desde España.

Durante su presentación en el programa ‘Amor y Fuego’ de Rodrigo González y Gigi Mitre, Jossmery además de confesar que aún ama a Jean Deza, contó que tuvo un affaire con el español hace un par de años y fue en ese momento que saltó el tema de los videos y fotos de ambos juntos.

“Es un video. No pensé que lo iba a hacer, me parece poco hombre que lo haya hecho”, dijo la modelo culpando de su filtración a Fabio.

Sin embargo, el exintegrante de ‘Esto es Guerra’ conversó con ‘Amor y Fuego’ y sostuvo que la ahora ‘chica Hawaii’ “está loca”.

“Como no han hablado nada de ella en su vida y ahora llevan hablando de ella dos meses. La niña cree que es Paris Hilton o Jennifer López”, disparó el exchico reality.

“Ahora cree que la gente se quiere sumar a ella, pero ¿quién es ella? Si no la conocen ni en su casa, no voy a hablar de ella, no me interesa”, finalizó el español.

