SE PRONUNCIA. Jossmery Toledo rompió su silencio luego del polémico audio que se viralizó el último miércoles, en el que los comentaristas de Gol Perú, Jorge Kieffer y Maxi Mendaña, se expresaron de manera sexista sobre ella, Fátima Segocia ‘La Chuecona’ y su colega Alexandra Horler.

“Son personas profesionales, pública y creo que, no sé... parece que nunca hubieran visto a una mujer. Si se están expresando así es porque quizá no tienen una hija. Es muy lamentable la verdad”, indicó al ex ‘tombita’ en declaraciones a Amor y Fuego.

En ese sentido lamentó que los comentaristas no se pongan en el papel de las mujeres que se ven afectadas por sus expresiones. “Deberían cambiar ese chip, ese pensamiento y creo que está un poco difícil ya que ellos son personas adultas, por no decir viejas, deben saber expresarse y saber cómo manejar una situación”, agregó.

Asimismo, aseguró que no se pondrá en el mismo nivel que ellos pero espera que reconozcan su error. “Esperaré las disculpas del caso porque no se deberían expresar así”, acotó Jossmery Toledo.

EL POLÉMICO AUDIO

El escándalo que involucra a los conductores del canal deportivo Gol Perú, Jorge Kieffer y Maxi Mendaña, se desató cuando, en medio de una transmisión en la que grababan un partido, alguien dejó abierto el micro mientras pasaban un comercial de apuestas donde aparecían Jossmery Toledo, Fátima Segovia y Alexandra Horler.

SE DISCULPAN

Los conductores de Gol Perú utilizaron un espacio de su programa, en vivo, para ofrecer disculpas públicas por el audio que se hizo viral en redes sociales. “Viene circulando un video con mala intención y lo que a mí me queda decir, es que, si se ve alguna persona afectada, desde aquí, nuestras más sinceras disculpas, porque no es nuestro motivo, para nada ofender y maltratar a nadie”, dijo Jorge Kieffer con mucha incomodidad.

A su vez, Maxi Mendaña hizo lo propio. “Evidentemente son expresiones desafortunadas, en un corte comercial, pero no representan el valor y el respeto que le tenemos a las mujeres. Además del deber que tenemos por inculcar e impulsar como comunicadores”.