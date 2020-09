Jossmery Toledo, además de burlarse de las artes amatorias de Jean Deza y de su carta notarial , reveló el momento más triste que pasó tras ver el video con Shirley Arica que el mismo futbolista publicó en sue redes sociales anunciando así que retomó su relación con la ‘Chica Realidad’.

La expolicía sexy manifestó que ambos tuvieron una fuerte discusión porque ella quería trabajar y Deza no se lo permitía, por lo que él ya no regresó más tras entrenar con su equipo.

“Yo lo esperé a pesar que colgó ese video a las 12 de la noche. Cuando yo lo vi en ese momento quedé muy mal” , reveló Jossmery.

Agregó que previo a este episodio que marcó el fin de su tormentosa relación amorosa, Jean Deza la llamó alrededor de las 9 de la noche para indicarle que “estaba mandando a su hermano a recoger unas prendas” , pero que ella le respondió que no estaba en el departamento

Jossmery Toledo reveló que Jean Deza era muy celoso. (Magaly Tv. La firme-TROME)

“Habíamos peleado porque él no me dejaba trabajar y yo quería trabajar y él me dice ’sabes que Jossmery si te vas a poner así te voy a bloquear de todo, ya no voy a ir. Me bloqueó de todas las redes sociales y a las 3 horas cuelga una historia con Shirley y me entero porque una prima me lo envía” , dijo algo nostálgica la ahora influencer.

“Yo me quedé sorprendida y muy mal en el departamento, la pasé muy mal. Esperé que él llegue y no llegó. Lo que él hizo no tiene nombre, porque yo fui muy buena con él” , recalcó Jossmery.

Sobre los 20 mil soles que se dijo le había pedido Jean Deza, Jossmery reveló que “es razonable con todo lo que me ha dejado endeudada” .

“Lo único que le dije fue paga las cosas que debes pagar, pero no, viene con policías a tratar de amedrentarme y querer sacar sus cosas. Osea, qué conchudo que él haga eso. Entrar a un departamento cuando ni siquiera lo ha pagado... Creo que a Jean le falta leer y a su hermano también porque no saben o no se enteran o piensan que yo soy cualquier chica. No sé qué le pasaba por la cabeza”, manifestó decepcionada Jossmery Toledo.

Jean Deza envió carta notarial a Jossmery Toledo. (Magaly Tv. La firme-TROME)