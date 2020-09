ESTÁ EN TODAS. Jossmery Toledo fue entrevistada por Magaly Medina a propósito de su viaje a Mancora. Durante la entrevista, la modelo demostró su talento para la comicidad sobre todo cuando la conductora le propuso que se cree una cuenta en la aplicación para adultos Onlyfans.

Magaly Medina le pidió a Jossmery Toledo que le envíe fotos hot para los mañosos que ven su programa. La modelo sólo atino a reírse, la conductora insistió y fue un poco más lejos, le propuso a la modelo que se cree una cuenta en la aplicación para adultos Onlyfans.

“No, yo no podría, yo soy una avergonzada (...) Macarena es argentina, tiene otra mentalidad, yo no podría exhibirme por nada (...) Yo descarto, la verdad que Onlyfans no ¿por qué no lo haces tú?”, indicó Jossmery Toledo.

De este modo, la modelo se la devolvió a Magaly Medina, quien indicó que no va a hacer las cosas que no hizo a los 15 a los 57. “Hay otras cosas que hago a esta edad”, precisó la conductora de Magaly TV La Firme.

Jossmery Toledo: Magaly le propone que incursione en Onlyfans (TROME)