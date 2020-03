¡Tiene correa! Jossmery Toledo, quien se hizo conocida por grabar un Tik Tok donde porta el uniforme de la Policía Nacional del Perú, se refirió a los páginas de memes que comparan su aspecto físico con el de un marciano.

“A mí no me molesta, es más me da risa el ingenio que tiene cada uno para hacer tantas cosas”dijo Jossemery Toledo en una historia de Instagram. Además, la modelo comentó el meme en el que la comparan con el personaje de American Dad.

“Todo lo que hace la cuarentena. En verdad me hicieron la noche, tengo la cara de (emoji de marciano). Como ya no hay ampays, ahora memes”, escribió Jossmery Toledo en su cuenta de Instagram.

En otras noticias, Jossmery Toledo también contó que pasa tranquila la cuarentena y aprovecha para estar al lado de su familia. La ex policía y actual animadora de eventos indica que cumple 28 años el día que termina el Estado de Emergencia en el país, por esta razón lo celebrará en casa.

SU INGRESO A ESTO ES GUERRA

Tras los sonados ampays que protagonizó se habló de un posible ingreso de Jossmery Toledo a Esto es Guerra. Jossmery Toledo, exsuboficial de tercera, habría firmado contrato con la productora Pro TV para sumarse a las filas de “Esto es guerra” y sería presentada como la nueva integrante del reality. Según una carta de autorización difundida por el diario El popular, la joven ‘influencer’ sería la flamante participante del espacio de entretenimiento conducido por Jazmín Pinedo y Gian Piero Díaz.

No obstante, su ingreso al reality ha quedado en suspenso por la problemática que afronta nuestro país debido a la pandemia del coronavirus.

