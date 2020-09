¿En el dolor, hermanas? Jossmery Toledo sorprendió al aparecer en varios videos que compartió Mayra Goñi, demostrando así que mantiene una muy buena y cercana relación amical con la joven actriz y cantante.

Resulta que Jossmery Toledo no solo se reunió con Mayra Goñi y otras amigas más, sino que también se anima a cantar el tema ‘Maldito’ de la actriz de ‘Ven baila quinceañera’.

“Estoy con un ‘team’ de las que hemos tenido un maldito en nuestras vidas”, se le escucha decir a Mayra Goñi en el video que compartió en su cuenta oficial de Instagram.

LO DEJÓ MAL PARADO

Jossmery Toledo no se calló nada y no dudó en hundir a su expareja, el futbolista Jean Deza tras humillarla públicamente y regresar con Shirley Arica cuando aún convivía con ella en un departamento de Lince .