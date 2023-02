Deja todo en claro. Jossmery Toledo negó tener una cuenta de OnlyFans, esto es debido a que en distintas redes sociales se promocionan perfiles que se hacen pasar por ella para ganar dinero.

La ex chica reality indicó a ‘Amor y fuego’ que incluso le han escrito a sus cuentas para preguntarles si les llegó el dinero que le depositaron, algo que ella niega en repetidas oportunidades.

“ No estén pagando porque si ha habido gente que ha estado depositando dinero y me ha enviado capturas y todo . Yo no tengo ninguna de esas cuentas, solo manejo mi cuenta de Instagram, con chek azul y mi Facebook que es personal”

Además, expresó hay cuentan falsas con fotos que no le pertenecen e indicó que no piensa abrir una cuenta de OnlyFans en el futuro, ya que está concentrada en sus proyectos personales.

“Están colgando fotos en donde no se ve mi cara. No tengo nada de esas cosas, no me pondría un OnlyFans. Así que por favor, calateo no va a ver Jossmery no se está calateando”.

Jossmery Toledo niega tener un OnlyFans

Jossmery Toledo sobre el cambio de su voz

Jossmery Toledo se refirió a su repentino cambio de voz. En declaraciones para Rodrigo González y Gigi Mitre, la expolicía admitió que sí usó anabólicos por un mal asesoramiento.

“Actualmente, no es que esté usando algo, pero antes sí lo usé y tuve un mal asesoramiento. Así que si quieren hacer algo, hay que informarse”, dijo Toledo para las cámaras de Willax TV.

La exintegrante del reality “Esto es guerra” recomendó no utilizar anabólicos porque trae consecuencias.

“La voz es porque anteriormente sí me afectó (los anabólicos). Todo ha sido hace menos de un año. Para la gente que me pregunta por qué los usé, les digo que por tonta”, confesó.

