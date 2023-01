La expolícia Jossmery Toledo prefirió hacer oídos sordos y no responder a las críticas que le han hecho por un supuesto consumo de anabólicos, tras anunciar que participará en torneos de fisicoculturismo y enfatizó que se encuentra enfocada en convertirse en una atleta, por lo que se va a preparar varios meses y hará muchos sacrificios.

“Antes fui aficionada al deporte, comía cosas saludables, pero nunca pesaba mis comidas. Me alimentaba tres veces al día, entrenaba tres días a la semana, salía a fiestas y tomaba alcohol, me desvelaba, no dormía mis ocho horas, tenía estrés y un sinfín de cosas que hacemos las personas normales. Sin embargo, ahora es todo lo contrario porque tomé una buena decisión, me he trazado un objetivo y ahora lo estoy cumpliendo”, comentó Jossmery Toledo en sus redes sociales.

Hace unos días, el programa ‘Magaly TV: La firme’ emitió un informe sobre los nuevos rumbos que ha tomado Jossmery Toledo tras alejarse de ‘Esto es guerra’, y contó que está en preparación para convertirse en atleta, pero también que le habría cambiado la voz producto del consumo de anabólicos.

Es más, Giannina Luján y el personal trainer ‘La Mackyna’ criticaron a la modelo por el consumo de dicha sustancia y que podría causarle daños en su salud.

“No es fácil convertirse en atleta y participar en un campeonato de fisicoculturismo, requiere de preparación y sacrificios. Lo mejor de todo esto es que amo lo que hago”, añadió Jossmery y agradeció a su entrenadora Isabel Carmelo por ser su inspiración y motivación.

USA ‘MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS’

Jossmery Toledo sorprendió a sus seguidores por el radical cambio en su voz. Ante esta situación, la producción del programa “Magaly TV: La Firme” se comunicó con su entrenadora y ella confirmó que la expolícia se aplica anabólicos y Winstrol.

Hablamos con su entrenadora (Isabel Carmelo) y nos dijo que a Jossmery se le está poniendo ‘medicamentos farmacológicos’ para ayudarla hacer músculos, no es otro que el Winstrol y anabólicos no permitidos en el mundo del deporte”, explicó Magaly Medina en la reciente edición de su programa.

ENTRENADORA DE JOSSMERY TOLEDO FUE SUSPENDIDA

Isabel Carmelo, entrenadora de Jossmery Toledo, fue sancionada por el uso de anabólicos y no podía participar en las competencias de la Federación Deportiva Nacional de Fisicoculturismo y Fitness.

“Descubrimos que su entrenadora ha estado en campeonatos de fisicoculturismo, pero hace unos años atrás la sancionaron por el uso de anabólicos... la suspendieron por 4 años a esta deportista”, contó ‘La Urraca’.

Esta situación podría repetirse con Jossmery Toledo, cuya aplicación de Winstrol y anabólicos se ven evidenciados en el cambio de su voz.

