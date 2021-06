NO LO PASA NI CON AGUA. Jossmery Toledo habló sobre la reciente relación entre su amiga Paula Manzanal y Fabio Agostini, con quien antes tuvo un romance y un posterior distanciamiento cuando el español la ninguneó públicamente.

Ambas figuras del espectáculo se presentaron en el estreno de las ‘Reinas del Show’, reality de Gisela Valcárcel y se refirieron al Galáctico. “Ella ya sabe quién es la nueva y quién es la ex. Estamos bien, yo he conversado con Jossmery y le he dicho que respete mi relación”, dijo la rubia en declaraciones para América Hoy.

En ese sentido, aseguró que la ex tombita no estaba de acuerdo con su romance al inicio. “Todos conocen su rivalidad entonces era obvio que me iba hablar mal de él, aunque le da ‘like’ a mis fotos con Fabio”, agregó la Manzanal entre risas. “Jossmery cuidadito, te estoy mirando”, le advirtió con humor.

Por su parte, la modelo reafirmó que no le gusta Fabio Agostini para Paula, aunque aclaró que ya no se meterá en su relación y que hasta saludaría al español si se lo cruza. “Obviamente mi amiga tiene para mucho más, yo siempre se lo he dicho pero si le va bien, yo no me complico y si lo veo lo saludo. Yo respeto la decisión de Paula... en un principio obviamente le dije, porque yo soy de las personas muy directas, pero cada uno mira cómo va ser su futuro. Yo ya no me meto en eso porque es mi amiga y la quiero mucho”, indicó Jossmery Toledo.