LO QUIEREN FUERA DE LA INSTITUCIÓN. Jossmery Toledo continúa recibiendo el apoyo de miles de usuarios en redes sociales tras la difusión de fotos y videos íntimos de la modelo. En redes sociales, los usuarios piden la destitución de policía, quien fue expareja de la modelo, que atentó contra la privacidad de influencer.

Jossmery Toledo acusó a su expareja, un miembro de la Policía Nacional, de filtrar estos archivos. “El responsable es una expareja de hace cuatro años, quien es miembro de la institución policial. Es un mal hombre, no mereces llevar el nombre de una gloriosa institución, yo sé que Dios y la justicia divina harán lo correcto”, escribió la influencer en su cuenta de Instagram.

Tras esta denuncia, usuarios en redes sociales consideran que es el colmo que un miembro de la Policía Nacional atente contra la privacidad de las mujeres. “A qué hemos llegado para que Jossmery Toledo tenga que dar explicaciones por la divulgación de sus fotos y videos íntimos por culpa del idiota de su ex pareja. Porfa, no sean c(...) no divulguen intimidad ajena. Ninguna persona merece pasar ese tipo de humillación", se lee en los comentarios.

En esa misma línea, Jossmery Toledo afirma sentirse humillada por el actuar de su expareja. “Me siento mal, no puedo creer que esto me esté sucediendo. Pero tengo un mensaje para todos, en especial para los que están buscando mis imágenes y videos íntimos: Eso está mal, me entristece vivir en una sociedad que disfrute el morbo y que se regocije con el sufrimiento de otros”, manifestó

“No tienes que ser simpatizante de Jossmery Toledo para saber qué lo que le está ocurriendo no se lo merece nadie. Sea mujer, hombre, de la comunidad LGBT, al final es un ser humano y NADIE tiene derecho a difundir fotos o videos íntimos”, continúan los mensajes de apoyo hacia Jossmery Toledo.

si difundes las fotos íntimas de Jossmery Toledo, eres igual de enferm@ que el ex que las difundió y punto — mc chelilla (@lachelilla) June 14, 2020

PUEDE Q SEAS LIGERA,TENGAS VARIAS PAREJAS, USES TU SOLTERIA COMO T D LA GANA PERO Q UN FUSTRADO, VENGATIVO, PENDEJO, INFANTIL HAGA LO Q HIZO A JOSSMERY TOLEDO NADIE TIENE DERECHO A APROVECHARSE D LA INTIMIDAD D UNO TAN VIL, NO LA SIGO PERO ME SOLIDARIZO😾 — rvam (@RRvam) June 14, 2020

Les juro que si me entero que alguno de mis conocidos anda pasando el video de Jossmery Toledo, hago el escándalo del siglo. No es mucho, pero siento que es lo mínimo que los demás podemos hacer cuando sabemos que alguien está vulnerando la intimidad de una mujer. — Adriana. (@aaadriana17) June 14, 2020

Si botaron a Jossmery Toledo de la PNP por un tiktok, ojala boten al polícia que filtró los videos, tantos polícias como él que deberían darnos confianza pero solo nos causan inseguridad — marifluker (@marifluker) June 14, 2020

