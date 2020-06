SE PRONUNCIA. Jossmery Toledo expresa su malestar por la difusión de sus videos y fotos íntimas en redes sociales. La modelo denuncia a su expareja, un miembro de la Policía Nacional de filtrar estos archivos.

Su intimidad fue vulnerada por su expareja. “El responsable es una expareja de hace cuatro años, quien es miembro de la institución policial. Es un mal hombre, no mereces llevar el nombre de una gloriosa institución, yo sé que Dios y la justicia divina harán lo correcto”, escribió Jossmery Toledo en su cuenta de Instagram.

Jossmery Toledo agradeció a sus amigos y a su actual pareja, el futbolista Jean Deza, por el apoyo que le brindan en este momento difícil de su vida. “Agradezco a las personas que me están apoyando en este momento. Esto no me derrumbará, seguiré con mi rutina de ejercicios, seguiré siendo yo misma, este problema me hará más fuerte”, indica la influencer.

Como se recuerda, esta mañana los administradores de la página de Facebook Soltero Codiciado hicieron una publicación sumamente machista sobre la influencer Jossmery Toledo en la que comparan su cuerpo con el de Lucero Sánchez, ex Miss Chimbote. “Ella si no tiene nada de granos... está limpio", escriben junto a una foto de la influencer.

De inmediato, la publicación se llenó de usuarios que afirman tener videos íntimos de Jossmery Toledo. Incluso, algunos publicaron links con acceso a los mismos. Como se recuerda, estas prácticas están tipificadas en el código penal como delito.

