¿QUÉ FUE? Jossmery Toledo protagonizó tremendo escándalo en un vuelo de Chiclayo a Lima. En Instarándula se difundió un video en el que se observa que los propios pasajeros lanzan insultos y gritos para que se retire.

Según se reportó, la chica reality habría faltado a las normas de la aerolínea de LATAM y por ello personal del aeropuerto y la PNP subieron al avión para pedirle que se baje.

En la grabación, se puede ver a Jossmery Toledo agarrar sus maletas y salir. Mientras los pasajeros gritaban.

“Señorita bien malcriada es usted ¿Por qué no cumple las normas? El avión tiene normas, no estas en una combi. Voy a informar a inspectoría si no cumple con su trabajo”, señala uno de los pasajeros.

Algunas mujeres le piden que acate la orden y se retire: “Sea empática, hay niños, personas adultas ¿No entiendes? (…) Bájate, lárgate”.

Jossmery Toledo es bajada del avión en medio de insultos y gritos de pasajeros: “Malcriada” (Video: Instarándula)

Jossmery Toledo asegura que se cometió un abuso: ¿Qué pasó?

En Instagram, la participante de EEG aseguró que el vuelo tuvo 5 horas de retraso y que la bajaron porque no quiso colocarse una manta que tenía en las piernas.

“Yo estaba en el asiento de emergencia (…) Viene el aeromozo todo prepotentente a que me ponga este saco y le digo, eso me lo pongo cuando el avión despega (…) Yo no sé el servicio, va y se queja con el tripulante y la PNP para que me bajen”, manifestó.

TE PUEDE INTERESAR

Atacan a Majo Parodi por cortarle el pelo a su bebé y ella contesta con todo: “No me digan nada, la rapé porque quise”

Bajan a Rosángela del escenario donde se encontraba Gianluca Lapadula

Alondra García Miró se vaciló en matrimonio de Karina Jordán: modelo asistió sola | VIDEO