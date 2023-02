Jossmery Toledo llamó la atención de la prensa de espectáculos al presentar un notable cambio en su voz la semana pasada. Y es que hace algunos años, cuando se volvió una estrella del TikTok por presentarse con su uniforme de la Policía; su tono era muy fino, mientras que ahora está mucho más agravado en medio de su preparación para los concursos de fisicoculturismo.

Según los especialistas, esta evidente variación física podría deberse al uso excesivo y frecuente de anabólicos, fármacos que se emplean, generalmente entre personas dedicadas al fisicoculturismo, para aumentar la masa muscular y ganar más fuerza en los glúteos, piernas y brazos.

¿QUÉ FIGURAS DE CHOLLYWOOD CAMBIARON DE VOZ POR LA ‘PICHICATA’?

Pero Jossmery Toledo no es la única personalidad del espectáculo que cambió su voz, supuestamente, por el uso de esteroides. A ella se suma Ducelia Echevarría, quien hace siete años, cuando postuló al Miss Perú por el departamento de Pasco, lucía una voz mucho más fina. Hoy, teniendo un cuerpo mucho más fitness, su tono se engrosó.

Génesis Tapia, quien durante algún tiempo también se dedicó al fisicoculturismo, también evidenció este cambio en su voz. Y es que hace varios años, cuando empezó en el mundo de los realities en Bienvenida la tarde, tenía un tono más agudo, mientras ahora tiene una tonalidad más grave.

Los rumores en torno a Michelle Soifer y el uso de anabólicos también rondaron por un tiempo las páginas de espectáculos en 2015. El ‘Sol’, antes de conocer e Erik Sabater, tenía una voz fina y luego su tono se engrosó. En una oportunidad, la cantante negó que use ‘pichicata’ y aseguró que no consumía ningún tipo de droga.

Melissa Loza es otra de las figuras de Chollywood que engrosó su voz. Hace once años, su tono era mucho más agudo mientras que ahora es notablemente grave.

Finalmente, Olinda Castañeda reconoció que su tono se engrosó por el uso de anabólicos, aunque aseguró que la persona que le vendió los fármacos la engañó. “Me enteré que él no me estaba dando hormona de crecimiento. Ustedes se pueden dar cuenta hace tiempo porque mi voz ha cambiado gracias al producto que este señor me vendió ”, dijo hace algunos años para el programa de Rodrigo González.

Michelle Soifer, Ducelia Echevarría, Melissa Loza, Génesis Tapia y Olinda Castañeda también cambiaron su voz. Video: AyF

¿PARA QUÉ SIRVEN LOS ANABÓLICOS?

El doctor Jean Paul Osores, médico cirujano especialista en rehabilitación y anti-envejecimiento, declaró para Amor y Fuego y aseguró que los deportistas utilizan este medicamento para aumentar masa muscular y fuerza. “Cuando pasa un mes, dos meses, la persona sigue tomándolo para construir más masa muscular, para ganar más fuerza en los glúteos, en las piernas, etc”, acotó el experto.

¿QUÉ EFECTOS SECUNDARIOS TIENEN LOS ANABÓLICOS EN LAS MUJERES?

Según el médico, en el caso de las mujeres pueden aparecer signos del uso de esteroides como cutis graso, aparición de acné, disminución y caída del cabello, aumento de vello corporal y facial. “Y, conforme pases los meses o los años y la persona no sabe en qué momento detenerse, puedes encontrar engrosamiento en las cuerdas vocales y esto puede llevar a que la voz se engrose”, refirió.

Por si fuera poco, también explicó que las mujeres de entre 20 y 25 años pueden tener problemas en su fertilidad al largo plazo. “Pueden tener alteración en la producción de óvulos y hacer ciclos anovulatorios”, advirtió.

TE PUEDE INTERESAR

Katia Palma publica fotos en bikini y usuarios ‘se derriten’: “Bajar de peso no es fácil, felicidades”

¿Qué carrera estudió Laura Bozzo y cuál es su grado académico?

Activador de Melissa Paredes es destruido EN VIVO por Leslie Shaw: “Es patas flacas, tenía esas trencitas horribles”