Jossmery Toledo, la exsuboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) que se hizo famosa tras aparecer en la red social Tik Tok vistiendo el uniforme de la institución, confirmó su relación con Jean Deza, futbolista de Alianza Lima.

A través de su cuenta de Instagram, la modelo escribió: “Así es, amigos. Tengo enamorado. Les dije que cuando iba a tener una relación lo diría. No importa lo que digan los demás, lo importante es ser feliz”.

Jossmery Toledo colgó en su Instagram Stories una imagen de dos cafés que habría estado compartiendo con Jean Deza, a quien etiquetó en la publicación. Minutos después, el futbolista de Alianza Lima compartió la imagen en su cuenta.

Hace unas semanas, Magaly Medina indicó que el jugador blanquiazul y Shirley Arica habrían terminado su relación debido a Jossmery Toledo. Pese a que un ‘Urraca’ intentó comunicarse con la ‘chica realidad’, esta prefirió colgar el teléfono. Y, posteriormente, se rumoreó que la modelo estaba embarazada del futbolista de Alianza Lima, pero ella lo desmintió.

La exsuboficial había estado coqueteando con Jean Deza horas antes de que se pronuncie que tiene una relación con el jugador peruano.

Jossmery Toledo ha sido relacionada con varios futbolistas: un ampay con Christopher ‘Zancudito’ Olivares saliendo de un hotel y un viaje a México para, supuestamente, encontrarse con un futbolista peruano, aunque ella nunca confirmó nada.

Por su parte, Jean Deza-quien ha sido ampayado en varias ocasiones-culminó su relación con Shirley Arica que fue condenada a 15 meses de prisión suspendida por estar en una fiesta en pleno toque de queda.

JOSSMERY TOLEDO: SUEXPAREJA HACE LAMENTABLE COMENTARIO MACHISTA

CON RAZÓN LO DEJÓ. La expareja de Jossmery Toledo fue entrevistado por una reportera del programa ‘Magaly TV: La Firme’ sobre su nueva relación, sin embargo, hizo un tremendo comentario machista contra la influencer.

Franco Chiesa todavía tiene muchos sentimientos encontrados por Jossmery Toledo, al punto que se refiere a ella en términos bastante machistas y despectivos. En una entrevista que dio al mencionado espacio televisivo, el cantante habló de su nueva pareja e hizo un fuerte comentario contra la exsuboficial.

“Si ella sale con toda la selección del Perú ¿por qué yo no puedo salir con una chica?”, fue la frase machista que hizo el cantante Franco Chiesa en contra de Jossmery Toledo. Además, indicó que nunca lo apoyó en su carrera musical a diferencia de su actual pareja, una ciudadana de Florida.

Sobre su nueva relación, Franco Chiesa contó que la conoció mientras grababa su nuevo video musical. “Esta chica sí me apoya, Jossmery me decía que no iba a llegar a ningún lado, que la música no da en Perú”, contó el cantante.

NO ES LA PRIMERA VEZ

En el mismo programa, Franco Chiesa también dijo que se arrepiente de haber hecho conocida a Jossmery Toledo. El reggaetonero indicó que él fue quien edificó la carrera de Jossmery Toledo hacia la fama. “Sin querer terminé haciendo más famosa a mi enamorada que a mí mismo (...) La quise ayudar, la volví sin querer mediática”, indicó el cantante.

Franco Chiesa le pidió a los reporteros de Magaly Medina que ingresen al Instagram de Jossmery Toledo y vean la calidad de fotos que publicaba cuando era su pareja. “Entra a su Instagram y date cuenta de la calidad de las fotos que ponía cuando estaba yo”, expresó el reggaetonero.

Además, afirmó que él tuvo la idea para el Tik Tok de Jossmery Toledo. “Literal no fue de celular, fue de una cámara, dije esta es la toma perfecta y, al final, reventó”, expresó.

Franco Chiesa indicó que su nueva canción ‘Engaño’ no es dirigida a la modelo y que ella se hizo un tatuaje con el apellido del cantante en la pierna.

