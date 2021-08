NO SE QUEDÓ CALLADA. Jossmery Toledo no toleró que su ‘buena amiga’ la menospreciara por su clase social al decir que no es una chica fina por no visitar Tulum, en México. La expolicía le respondió fuerte y claro a la ‘rubia’.

Como se recuerda, Paula fue abordada por las cámaras de ‘Amor y Fuego’ para consultarle por la desintegración de ‘las chicas Tulum’ y su supuesta amistad con Jossmery. Sin embargo, su respuesta dejó en claro el inicio de una guerra entre las modelos.

“Yo me pregunto por qué Jossmery es una ‘chica Tulum’ si Jossmery nunca ha pisado en su vida Tulum, para mí Tulum es un lugar super fino, super nice, a mí me encanta Tulum, aparte es un lugar super de lujo, a mí me parece fino. Por eso las ‘chicas Tulum’ son chicas finas pues, y Jossmery nunca ha pisado Tulum, entonces no deberían considerarla”, arremetió Manzanal dejando impactados a los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre.

Jossmery Toledo le responde a Paula Manzanal: “Prefiero tener amigas verdaderas que amigas fingidas”

La modelo también dejó en claro que en la vida no le ha ido mal, como lo insinuó Macarena Gastaldo, quien también ha sido apartada del grupo por sus recientes declaraciones contra ‘las embajadoras’.

Al respecto, Jossmery Toledo no se quedó callada y le dijo sus verdades a Paula por menospreciarla al haber vivido en San Juan de Lurigancho.

“Prefiero tener amigas verdaderas que amigas fingidas, incluso si viajo allá no la voy a ir a ver, así ella me insista que le presente a Mariano”, dijo.