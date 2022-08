La modelo Jossmery Toledo decidió pronunciarse luego que el periodista Phillip Butters tuviera comentarios fuera de lugar sobre su viaje a Dubai, dejando entrever que la ‘expolicía’ se dedicaría al oficio más antiguo del mundo. Sin embargo, la exchica reality terminó negándolo enfáticamente.

En una conversación con el diario ‘Extra’, Jossmery aseguró que llegó al Perú bastante ‘ajustada’ de dinero, puesto que Dubai no es una ciudad barata, ya que está caracterizado por sus lujosos comercios.

“Lo malo (del viaje) es que no conocí a ningún jeque, lo bueno que me llevo un bonito recuerdo del lugar. Sí me gustaría volver, obvio, espero que me inviten esta vez porque llegue ahorcada ”, señaló.

Tras esto, la exagente de la Policía Nacional remarcó que muchas mujeres sí viajan a Dubai ejerciendo la prostitución, sin embargo, dejó en claro que no es su caso porque tiene “valores”.

“Es la primera vez que viajo a Dubái y he visto que muchas chicas hacen el otro oficio, pero el hecho que yo viaje hasta allá no quiere decir que yo lo pueda hacer, no me gusta, no lo haría . Son valores que tengo, no lo podría hacer... La gente dice cómo viaje, pero tengo mi plata, he trabajado y la gente que me conoce sabe”, acotó.

¿QUÉ DIJO PHILLIP BUTTERS SOBRE JOSSMERY?

Hace una semana, Phillip Butters inició su programa en PBO leyendo las portadas de los principales medios de comunicación y lanzó un polémico comentario sobre Jossmery Toledo.

“ Claro que trabajan, se ganan su dinero con el sudor de su frente y de su espalda . Chamba es chamba, es una chamba muy antigua, tampoco no le digan a la chica que no chambea”, expresó.