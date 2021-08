En la última sexta gala de ‘Reinas del Show’, Jossmery Toledo no logró convencer al jurado y quedó fuera del reality de baile al perder contra la voleibolista Carla Rueda ‘Cotito’. La expolicía bailó al ritmo de “Sácala a bailar” junto al popular ‘Giselo’, pero no tuvo la calificación necesaria ni el apoyo del público.

A través de su cuenta de Twitter, Toledo agradeció a sus seguidores por todos sus mensajes positivos y también por haberla salvado de sentencia en anteriores oportunidades en el programa que conduce Gisela Valcárcel.

“Me siento muy agradecida con todos ustedes, yo sé que di lo mejor de mí, poco a poco tuve mis avances, así digan que Jossmery está bastante tiesa, yo sé que di lo mejor de mí, obviamente faltaba para más, pero es de a pocos”, dijo.

Jossmery tras su participación en ‘Reinas del Show’: “Así digan que soy tiesa, di lo mejor de mí”

En esa línea, la exsuboficial PNP admitió que, pese haber sido eliminada por sus débiles movimientos en la pista de baile, recalcó que se siente feliz porque ha ido progresando con el transcurso del tiempo.

“Me siento contenta con el resultado porque yo siento que he progresado bastante desde que entré a la televisión, es la primera vez que me presento en un programa y vi mis avances, la verdad que me siento agradecida con mi coreógrafo Raúl que lo quiero mucho, también a Oreikel y a Ítalo, son unos bailarines profesionales que me ayudaron a avanzar”, sentenció.

Admitió que el baile profesional no es lo suyo porque es distinto realizar una performance frente a cámaras, con un jurado y a nivel nacional. Además, confesó que reabrirá su Tiktok muy pronto.

“Es una experiencia que me ha ayudado a crecer también como persona porque he aprendido, ahora sí puedo hacer Tiktoks, ni siquiera cuenta me he creado, voy a volver a recuperarla”, sostuvo.

Finalmente, Jossmery Toledo dejó en claro que en “televisión y en la vida real es la misma persona”. Sin caretas ni filtros y sobre todo no busca tener una relación con algún compañero de trabajo.

“En televisión soy tal cual con mis amigas, soy una de las personas reales, no tengo doble cara, no soy hipócrita, soy muy directa, sin filtros, a veces me paso, pero cuando la friego pido disculpas. Tampoco soy de las personas que me gusta meterme con gente de mi trabajo, en la Policía no lo he hecho y mucho menos ahora, soy más profesional, me enfoco más en mi trabajo que en tener novio”, señaló.