Jossmery Toledo, la miembro de la Policía Nacional y que saltó a la fama por su sexy video en Tik-Tok, se mostró sorprendida con las declaraciones de Jessica Newton, quien dijo a un medio local que no tendría en consideración a la ahora influencer porque le falta disciplina.

“Me gustan las reinas que siguen las normas, respetan a sus organizaciones y que conocen bien el significado de la palabra disciplina”, sostuvo Jéssica Newton en Instagram en clara referencia a los escándalos en los que ha estado involucrada la ex suboficial de la PNP.

Sin embargo, Jossmery no se quedó callada y aunque agradeció a sus seguidores de quererla ver en el Miss Perú, para ella ese certamen no es importante ni el objetivo que tiene ella en el futuro, sino el de participar en un concurso de fisicoculturismo.

“Muchas gracias a las personas que dieron la posibilidad de que pueda ir a un certamen de belleza como el Miss Perú, pero la verdad no es para mí y nunca lo fue, me parece un concurso hermoso, de muchas chicas guapas en todas sus formas; pero no es lo mío, ni antes ni ahora ni después”, sostuvo Jossmery Toledo en su cuenta de Instagram.

Agregó que “el único concurso que quisiera ir a competir es el de fisicoculturismo, siempre me encantó y sé que cuando acabe toda esta pesadilla y vuelva a la normalidad, lo haré”.

Jossmery Toledo respondió a Jessica Newton sobre el Miss Perú

Jossmery Toledo a pesar de la cuarentena no deja de entrenar diariamente y muestra sus rutinas en su cuenta de Instagram, donde no solo modela o coloca videos de Tik Tok, sino que también muestra sus avances y los beneficios del ejercicio en su cuerpo

VIDEOS RELACIONADOS

Jossmery Toledo y Christopher Olivares fueron ampayados en hotel

ANTES Y DESPUÉS DE JOSSMERY TOLEDO

Jossmery Toledo (Trome)