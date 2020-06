Por: Eric Castillo

La modelo y expolicía, Jossmery Toledo , afirmó que se encuentra feliz al lado de Jean Deza y tienen muchos planes para el futuro. Además, descarta ingresar a ‘Esto es guerra’ pues quiere ejercer su carrera como abogada.

“Me está yendo muy bien (con Jean), por eso lo hice público, todo camina perfecto, estamos felices y eso es lo más importante”, comentó la ‘Tombita sexy’.

Han comentado que Jean estaría viviendo en tu casa...

Nosotros estamos bien y, bueno, nos vemos, somos jóvenes.

¿Es un buen muchacho Jean?

Sí, es un buen muchacho, para qué, yo no me quejo. Por eso tomamos la decisión y todo para adelante.

Se comentó que estarías por ingresar a ‘Esto es guerra’, ¿es cierto?

Son rumores, no me interesa la televisión. Por el momento quiero mantenerme enfocada en mis cosas, con mi carrera de abogado, para eso me he preparado durante tanto tiempo. Además, así podría estar más tranquila.

O te interesa ingresar a la televisión como abogada...

Claro, eso sería lo mejor, yo venía planificando desde hace tiempo dedicarme a mis proyectos, porque siempre he recibido propuestas para la televisión pero las he dejado ahí.

También muchos te han criticado...

A mí, la verdad, no me gusta estar en dimes y diretes... pero yo hago mi vida con la frente en alto, me encuentro muy bien, siempre con humildad y sin hacerle daño a nadie.

Algunos dicen que has ‘serruchado’ a Shirley Arica.

Hablan hasta de mi ex, todo el mundo ha salido a hablar, pero la gente se da cuenta de quién está mal, yo me siento feliz y por eso lo publiqué. Es una relación donde hay respeto y admiración.

VIDEOS RELACIONADOS

Shirley Arica y Jean Deza habrían terminado ¿por culpa de Josmery Toledo?