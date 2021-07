Jossmery Toledo visitó el set de “América Hoy” para hablar de su participación en “Reinas del Show”, pero también conversó sobre sus gustos con los hombres.

Es así que la modelo fue consultada sobre lo que piensa de algunos futbolistas, tal como Jefferson Farfán. Ella tenía que calificarlos con un “beso” o un “sapito”.

Al final, Toledo le dio un “sapito” al futbolista y contó la causa. “No me gusta. Lo he visto solo jugar en el estadio”, comentó bien tajante sobre si sabía de Farfán.

“Nunca lo he visto aparte, no es mi tipo. Quiero un chico que no haya estado con tanta chica de la farándula... No le ha dado ningún like a mis fotos”, sentenció la modelo.

Cabe señalar que no es la primera vez que le piden su parecer a Toledo sobre Farfán. “Jossmery, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Conocer a Jefferson?¿Lo has visto bien?”, le consultó Tula Rodríguez en “En boca de todos” hace unos meses. “No, por televisión, por partidos, nada más”, respondió Toledo.