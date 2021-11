Jossmery Toledo pasa una difícil situación en Europa, a donde semanas atrás viajó por sus vacaciones. A través de su Instagram, la modelo anunció que se ve obligada a regresar al Perú porque su maleta con todo su dinero y cosas de valor se perdió en uno de los vuelos.

“No he estado subiendo stories porque he estado muy deprimida, me da ganas de llorar de la cólera. Uno ahorra sus posibilidades económicas para que se vayan de viaje y se puedan comprar sus cosas”, reveló la expolicía.

La modelo contó que en una de las conexiones de vuelo que tenía embarcó su maleta y esta nunca volvió a aparecer. Según dijo, la empresa Iberia tiene toda la responsabilidad y pese a ello no le dan información del caso.

“He venido a Sevilla y no me han entregado la maleta, donde tenía cosas de valor y dinero. Entonces ahora me voy a tener que regresar a Perú y he preguntado en información de equipaje y no me tienen respuestas”, confesó.

JOSSMERY ANUNCIA QUE REGRESARÁ AL PERÚ

La modelo Jossmery Toledo anunció que en las próximas horas está volviendo al Perú al verse ‘acorralada’ por la falta de dinero en España. Además, insistió en exhortarle a la aerolínea que se pronuncie.

“Iberia tiene la culpa, a muchas personas les pasa, no es justo que te vayas de viaje, puedas comprar tus cosas y te roben la maleta. Voy dos días buscándola, voy viniendo, llamando y me dicen que no tienen rastros de mi maleta”, arremetió Jossmery con lágrimas en los ojos.

Asimismo, la ‘chica Tulum’ señaló que había viajado a Italia, Florencia y al regresar a España ya no le entregaron su maleta. Ella está acudiendo al aeropuerto y llamando constantemente, pero no tiene respuesta. Por eso, anunció que volverá a su país con dinero prestado.

“Hice una conexión de Florencia, Italia a Madrid y de Madrid, aquí a Sevilla y nunca apareció mi maleta. Mi amiga me está prestando dinero y me voy a tener que regresa al Perú. Es estresante porque uno ahorra y que te lo quiten así de la nada”, agregó.