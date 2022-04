La integrante de ‘Esto es guerra’, Jossmery Toledo, reveló a ‘América Espectáculos’ que su amistad con el futbolista ecuatoriano Piero Hincapié se habría visto afectada, luego que en los medios de comunicación se dejara entrever que ambos eran novios.

“Me afectó el escándalo, a los dos porque él no está acostumbrado a estas cosas y pones mi nombre y saldrá la lista de mis supuestos novios cuando él solo es mi amigo y nada más. Ahora prefiero no hablar del tema porque no me gusta que me vinculen con alguien que no estoy. Es bonito tener novio y decirlo, pero mientras no se dé nada, prefiero no hablar... (¿Se enfrió la amistad?) Somos amigos, pero ya no iré a Alemania, iré a otro destino”, expresó Jossmery Toledo.

“Lo complicado de una relación es que no sabes por qué se te acerca, con qué interés, pasan tantas cosas por mi cabeza, no tengo mucha confianza. Me ha pasado tanto, vas a prendiendo, es más complicado tener una relación cuando eres una persona pública. A veces digo no quiero ser Jossmery, quiero hacer mi vida normal, debes tener otros cuidados”, agregó.

La expolicía aseguro que está esperando a un buen candidato para enamorarse y sobre todo fiel. “Yo no creo en la fidelidad, si lo hace que lo haga bien, hasta ahora no he visto un hombre fiel. Voy a envejecer con mis perros y mis gatos”.

Los rumores sobre una relación con Piero Hincapié, de 20 años, surgió, luego que la combatiente asistiera a un partido del Bayer Leverkusen en la ciudad de Colonia, en Alemania.

Jossmery Toledo espera enamorarse de hombre fiel.

