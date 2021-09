Los habitantes de San Juan de Lurigancho la pasan mal, entre ellos Jossmery Toledo, quien se quejó a través de sus redes sociales por la rotura de una tubería y la falta de agua en todo el distrito.

La expolicía se quejó contra Sedapal por no tener el servicio de agua potable desde el día sábado 4 de setiembre. “La gente está desesperada igual que yo porque todos sabemos que el agua es una necesidad básica para todo y no es posible que nos estén tomando el pelo”, arremetió.

La modelo precisó que el corte de agua no se puede extender por más días. De ser así, Jossmery señaló que no podrá asearse en las próximas horas e invocó al alcalde que intervenga en esta problemática.

“Está bien nos pueden cortar unos días, pero si dicen que nos va a venir el agua entonces hay que creer en eso. No sé cuántos días no me voy a bañar, estaremos con trapitos secándonos, pero necesitamos agua”, sostuvo.

“No es posible que nos estén tomando el pelo. Nosotros pagamos el servicio de agua y no es para que nos estén cortando”, agregó Jossmery Toledo.

SAN JUAN DE LURIGANCHO SIN AGUA

Otro aniego se registró en la avenida Tusilados, cruce con Próceres de la Independencia, en San Juan de Lurigancho. La ruptura de la tubería de alcantarillado ha provocado que casi todo el distrito se quede sin agua desde el día sábado.

Ante este panorama, los pobladores del distrito vienen haciendo largas colas en centros de abastecimiento de agua potable. Ellos exhortan una solución rápida a Sedapal.