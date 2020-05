NACE UNA ESTRELLA. Jossmery Toledo agradeció el apoyo de sus seguidores en su cuenta de Instagram, los cuales aumentan día a día. En un escueto mensaje que publicó en la mencionada red social le agradece a todos los que confían y creen en ella. El mensaje lo hace un día después de que su expareja Franco Chieza declarará en Magaly TV La Firme que se arrepiente de hacerla famosa.

Franco Chieza fue entrevistado por el programa de Magaly TV La Firme y expresó su dura opinión contra su expareja Jossmery Toledo. El cantante afirma que él fue quien la descubrió y que se arrepiente de haberla hecho famosa.

La ubicaína esta escaza y Franco Chieza es una víctima de esta ausencia. El reggaetonero fue entrevistado por reporteros del programa Magaly TV La Firme e indicó que él fue quien edificó la carrera de Jossmery Toledo hacia la fama. “Sin querer terminé siendo más famosa a mi enamorada que a mí mismo (...) La quise ayudar, la volví sin querer mediática”, indicó el cantante.

Al respecto, Jossmery Toledo publicó un mensaje en su Instagram donde le refriega esa fama de la que él reniega. “Muchísimas gracias por los 800k 😍🤍🙌🏻 nunca pensé tener mi Instagram con ese número 🥺 todo sucedió demasiado rápido y nunca fallaré a las personas que me admiran y confiaron en mi, pero también agradezco a las personas que me critican porque me hacen más fuerte 👌🏻💪🏼 los quiero mucho 🤍 y siempre trato de contestar y leer sus mensajes 👀...nunca cambiaré y siempre seguiré con la misma humildad y sonrisa de siempre”, escribe la influencer en su cuenta de Instagram.

SU EX AFIRMA QUE FUE EL AUTOR DEL FAMOSO TIK TOK

Franco Chieza le pide a los reporteros de Magaly Medina que ingresen al instagram de Jossmery Toledo y vean la calidad de fotos que publicaba cuando era su pareja. “Entra a su instagram y date cuenta de la calidad de las fotos que ponía cuando estaba yo”, expresa el reggaetonero.

Además, afirma ser quien tuvo la idea para el Tik Tok de Jossmery Toledo. “Literal no fue de celular, fue de una cámara, dije esta es la toma perfecta y al final reventó”, expresó. Franco Chieza indicó que su nueva canción “Engaño” no es dirigida a la modelo y que ella se hizo un tatuaje con el apello del cantante en la pierna.

