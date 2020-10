Espectáculos







Jossmery Toledo pide que no le pregunten por Farfán y Advíncula: “Yahaira y Sheyla me van a agarrar cólera” La abogada fue entrevistada por Rodrigo González y Gigi Mitre para el programa Amor y Fuego, Jossmery Toledo indicó que no quiere saber nada de los futbolistas y pide que dejen de preguntarle por Jefferson Farfán y Luis Advíncula.