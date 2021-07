Pese a su chapa de “Tombita sexy”, la concursante de “Reinas del show”, Jossmery Toledo, aseguró que no se siente una mujer sexy. En esta entrevista le aclara algunas cosas a la voleibolista, La “Cotito” Carla Rueda, y revela la buena química que ha hecho con la actriz cómica Maria Victoria Santana, mejor conocida como “La Pánfila”.

¿Cómo llegas a la quinta gala de “Reinas del show”?

Estoy ensayando mucho y estoy logrando soltarme más. Siempre he dicho que yo no soy sexy, pero me estoy soltando para hacer un mejor show, en esta gala me va a ir mucho mejor. La verdad, no pensé avanzar tanto en la competencia, y quiero llegar a la gran final.

Carla Rueda aseguró que sus compañeras de vóley te quieren “parchar”.

Ya hablé con ella, se aclararon ciertas cosas, y no sé por qué se debe meter el resto. Y no tendría por qué hablar con el equipo de vóley, porque tampoco voy a traer al batallón de la policía, las cosas son entre Carla y yo. Yo me llevo bien con ella, no tengo ningún problema.

Esta semana llegan en sentencia Jazmín Pinedo y “La Pánfila”.

Quisiera que se quede “La Pánfila” porque nos hace reír mucho. Con ella he conversado más, nos seguimos en redes, me cae muy bien. ¿Y Jazmín? Creo que, así como pensaban que yo era seria y creída, y después de conocer a varias chicas ya están cambiando su manera de pensar, es lo mismo que pasa con Jazmín, es un poco aislada.

Hablaste de un “saliente”...

Ya quisiera viajar y conocer a muchas personas, pero no, no tengo una persona especial, ahora estoy enfocada en mis cosas; si llega, llega. Y no pretendo salir con alguien de aquí, no porque no me gusten los peruanos, si no que, mucha farándula, mucho chisme, y aquí es todos contra todos, y no quisiera que mi futuro enamorado conozca a alguien de aquí.

Por último, se te ha vuelto a vincular en un tema polémico, la salida que tuviste hace unos días a una discoteca, ¿qué tienes que decir sobre ese tema?

Fui a compartir con unas amigas, no más de media hora, al ver que se llenó demasiado el local, me retiré. Vale comentar que se trata de un restobar que tiene todos los permisos.

¡No te pierdas “Reinas del show”, este sábado a las 9 de la noche, por América Televisión!

