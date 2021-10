Jossmery Toledo sobre infidelidad: “No perdonaría, siempre he sido arbolito de navidad”

Jossmery Toledo se encuentra en España disfrutando de sus vacaciones y aprovechó el momento para contestar algunas preguntas de sus seguidores, entre ellas si piensa quedarse en el país europeo y si está nuevamente enamorada.

En medio de la polémica que se vive por el caso de Melissa Paredes y el ‘Gato’ Cuba, la modelo remarcó que jamás perdonaría una infidelidad y más aún cuando sus exparejas le han faltado el respeto.

“De ninguna manera perdonaría una infidelidad porque sino ya hubiese estado con mi ex, siempre he sido arbolito de Navidad”, dijo.

Respecto a su chico ideal, la expolicía aclaró que el hombre de sus sueños tiene que tener como primera cualidad la limpieza porque eso la atrae. Jossmery también habló sobre la maternidad.

“Yo creo que cada uno vive a su ritmo, hijos no es tener por tener o porque se te da la gana. Yo creo que debería tener una pareja estable y ya luego planear los hijos, pero antes casarme”, recalcó.

¿JOSSMERY TOLEDO SE QUEDARÁ EN ESPAÑA?

Otro usuario le preguntó “¿Te piensas quedar en España?”, por lo que Jossmery Toledo respondió “Sí me gustaría estudiar aquí, y bueno, si me enamoro me quedo”. Además, la modelo también aceptó que no se acostumbra al horario europeo.

“No me acostumbro al horario hasta el día de hoy, se los juro que trato de dormir en la madrugada, pero no puedo, me levanto, duermo en la tarde y noche, muy mal, sufro de insomnio, lo peor”, dijo.

