Jossmery Toledo se confesó este sábado para Estás en Todas y reveló detalles de su retiro de la Policía, luego que grabara un TikTok con el uniforme y fuera investigada por la institución hace algunos años.

“En ese tiempo tenía un exnovio que me hacía las fotos y videos. Él es el que lo colgó y no lo hice con la intención de ser mediática. Me ocasionó problemas en mi trabajo pero lo tuve que arreglar”, dijo la ahora chica reality.

Asimismo, aseguró que no la sacaron de la PNP, sino que ella renunció. “Terminó el proceso de investigación porque me investigaron, para mí fue molestoso, como que fuera una delincuente, y yo misma me retiré porque me iban a buscar el motivo para molestarme. Era acoso laboral prácticamente , así que yo decidí retirarme para no salir manchada”, confesó.

JOSSMERY: VOLVERÍA A SUBIR EL TIKTOK

Por otro lado, al ser consultada por Natalie Vértiz por si retrocediera en el tiempo y volvería a subir el polémico TikTok, Jossmery Toledo aseguró que sí, ya que desde ese momento se hizo famosa y empezó a trabajar en el medio artístico.

“Sí lo volvería a subir, sabiendo todo lo que me pasó después”, acotó la modelo.

Jossmery Toledo hace un recorrido por su distrito "San Juan de Lurigancho" 2

TE PUEDE INTERESAR

Merly Morello sobre su bisexualidad: “A los cuatro años me gustó una chica del nido”

Hijo y hermanas de Cachuca no fueron a su matri: “Si van a tocar lo que yo amo, doy un paso al costado”

Miyashiro regresó a ‘La banda del Chino’: “Estoy intentando reparar el daño que le hice a mi familia”